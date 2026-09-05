X
<
>

US Open, oggi Cobolli-Blockx – Diretta

| 5 Settembre 2026 20:04 | 0 commenti

US Open, oggi Cobolli-Blockx – Diretta

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo agli US Open. Oggi, sabato 5 settembre, il tennista azzurro sfida il belga Alexander Blockx, numero 34 del mondo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione. Cobolli arriva al match dopo aver eliminato Comesana e Schoolkate, mentre Blockx ha superato Barrios Vera e Trungelliti. 

 

In caso di passaggio del turno, Cobolli se la vedrà agli ottavi contro il vincente di Fritz-Cerundolo. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA