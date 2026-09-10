Vibo Marina, dopo 8 anni domani riapre la scuola "Presterà"

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La scuola “Presterà” di Vibo Marina, storico edificio di via Umbria, chiuso nel 2018 a causa dell’inagibilità, sarà restituita alla comunità con una cerimonia di inaugurazione in programma, domani mattina

VIBO VALENTIA – Dopo circa otto anni la scuola primaria “Presterà” di Vibo Marina torna a vivere. Lo storico edificio di via Umbria, chiuso nel 2018 a causa dell’inagibilità, sarà restituito alla comunità con una cerimonia di inaugurazione in programma, domani, venerdì 11 settembre, alle ore 11 alla presenza del sindaco Enzo Romeo, dell’assessore all’Istruzione Stefano Soriano e della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Vespucci-Murmura”, Tiziana Furlano. Per le famiglie e per gli alunni si chiude, così, una lunga parentesi caratterizzata da disagi e trasferimenti in altre sedi. I circa 90 bambini delle sei classi del plesso, infatti, negli anni hanno dovuto frequentare le lezioni in strutture diverse, mentre l’edificio rimaneva inutilizzato, diventando bersaglio di saccheggi e atti vandalici.

UNA SCUOLA STORICA, SIMBOLO DI VIBO MARINA

La “Presterà” rappresenta una parte importante della storia di Vibo Marina ed è una delle più antiche scuole elementari del territorio. Le sue origini risalgono agli anni Trenta del Novecento, quando venne realizzata per iniziativa di Umberto Zanotti Bianco, scrittore, archeologo e filantropo piemontese, impegnato nella promozione dell’istruzione nel Mezzogiorno, dove aveva avviato un programma finalizzato alla costruzione di scuole destinate soprattutto ai figli degli operai e dei pescatori. La struttura di Vibo Marina, allora denominata “scuola elementare di Porto Santa Venere”, nacque proprio nell’ambito di questa attenzione verso le comunità più fragili e verso il diritto all’istruzione.

Il rifacimento del tetto

LA “PRESTERà” HA RESISTITO A BOMBARDAMENTI E TERREMOTI

Nel corso dei decenni l’edificio ha attraversato alcune delle pagine più difficili della storia del territorio, resistendo ai terremoti e anche al tragico bombardamento del 1943 e continuando a essere un punto di riferimento per generazioni di bambini, famiglie e insegnanti. La riapertura avviene grazie a una serie di interventi che hanno riguardato l’adeguamento strutturale e antisismico, oltre ai lavori necessari per garantire sicurezza, condizioni igieniche, agibilità e funzionalità degli impianti.

NELLA SCUOLA DI VIBO MARINA UN MONUMENTO DEDICATO ALLE VITTIME DELLE GUERRE

La giornata odierna sarà caratterizzata anche da un ulteriore momento dal forte valore simbolico. All’interno della scuola sarà, infatti, inaugurato il bassorilievo simbolo di Pace, dedicato alle vittime civili delle guerre, realizzato dal maestro Antonio La Gamba e donato alla comunità dal Rotary Club Hipponion Vibo Valentia, rappresentato dal presidente Daniela Rotino. Uno dei valori fondamentali del Rotary è, infatti, la costruzione della pace attraverso la prevenzione dei conflitti e la promozione dell’istruzione. Proprio in un luogo destinato alla formazione delle nuove generazioni, il ricordo delle vittime delle guerre diventa occasione per trasmettere un messaggio di pace, memoria e consapevolezza. La storica scuola di via Umbria si prepara, così, a riaprire le sue porte non soltanto come edificio rinnovato, ma come luogo di memoria e di futuro.