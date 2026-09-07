Elezioni, Salvini: penso vincerà centrodestra nel 2027, senza Vannacci

Roma, 7 set. (askanews) – “Penso ci sarà una nuova vittoria del centrodestra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato a L’aria che tira su La7. Con o senza Vannacci? “Penso all’attuale centrodestra” ha ribadito Salvini. “Si tira fuori lui, attacca il Governo ogni giorno” ha aggiunto a proposito del leader di Futuro nazionale.

“Il centrodestra con questa formazione potrà vincere ed io sarò a disposizione del presidente del Consiglio” ha detto Salvini rispondendo sulla possibilità che torni a fare il ministro dell’Interno. “Se mi chiedessero tra un anno, un anno e mezzo, di tornare a occuparmi di sicurezza, di ordine pubblico e di contrasto alla mafia e all’immigrazione clandestina l’ho fatto e saprei come farlo” ha concluso.