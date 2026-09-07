Ingegneria e architettura, nasce Liasia

Roma, 7 set. (askanews) – Rafforzare la rappresentanza delle organizzazioni di ingegneria, architettura e servizi tecnici, promuovere la centralità della progettazione nei processi di sviluppo del Paese e contribuire all’evoluzione del quadro normativo attraverso un confronto aperto e costruttivo con le istituzioni. Con questa visione nasce LIASIA – Libera e Indipendente Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, Architettura e altri Servizi Tecnici, una nuova realtà associativa nazionale che riunisce società e organizzazioni professionali operanti nei settori della progettazione, dell’ingegneria, dell’architettura, della consulenza specialistica e dei servizi tecnici.Obiettivo è offrire una rappresentanza realmente indipendente, autorevole e propositiva, capace di interpretare le esigenze di un comparto strategico per la competitività del Paese e per la qualità delle infrastrutture, dell’ambiente costruito e delle opere pubbliche, e promuovere un mercato dei servizi tecnici fondato sulla qualità delle competenze, sulla trasparenza delle procedure, sulla libera concorrenza e sulla valorizzazione del merito, sostenendo al tempo stesso l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei processi, la sostenibilità e l’internazionalizzazione delle organizzazioni italiane.Prima priorità la piena tutela dell’equo compenso quale garanzia della qualità delle prestazioni professionali. Ricosciuto nelsistema ordinistico un interlocutore istituzionale fondamentale , ritenendo essenziale sviluppare un dialogo costante con tutti gli attori del settore.Per il Presidente di LIASIA, Livio Gambacorta, l’Italia ha bisogno di restituire piena centralità alla progettazione e le grandi trasformazioni che il Paese è chiamato ad affrontare – dalla rigenerazione urbana alla transizione ecologica, dalla resilienza delle infrastrutture alla sicurezza del territorio – richiedono competenze progettuali di altissimo livello e organizzazioni in grado di operare con autonomia, responsabilità e visione.