Judo, World Tour, l’Italia vola a Budapest

Roma, 8 set. (askanews) – Archiviati con esito più che positivo i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, la Nazionale di judo è pronta per tornare protagonista anche sul World Tour con il Grand Slam di Budapest (Ungheria), in programma sui tatami della Papp László Arena da venerdì 11 a domenica 13 settembre. La tre giorni magiara, oltre a rappresentare l’ultimo appuntamento di rilievo del calendario internazionale prima dei Campionati Mondiali azeri di Baku (4-11 ottobre), mette in palio dei punti preziosi per i ranking olimpici verso i Giochi di Los Angeles 2028 in tutte le 14 categorie di peso presenti.

L’Italia sarà ai blocchi di partenza con un contingente di ben 16 azzurri (nove uomini e sette donne). Si tratta di Giulia Ghiglione (-48 kg), Kenya Perna (-52 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Andrea Carlino (-60 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), Elios Manzi (-66 kg), Matteo Piras (-66 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Giorgia Stangherlin (-70 kg), Giovanni Esposito (-73 kg), Federico Bosis (-73 kg), Claudia Sperotti (-78 kg), Manuel Parlati (-81 kg), Christian Parlati (-90 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg – foto IJF/Emanuele Di Feliciantonio). In ognuna delle tre giornate di sfide dell’evento il final block, al termine del quale si conoscerà la composizione dei podi, è pianificato a partire dalle ore 17.00. Di seguito il programma di gara del fine settimana ungherese con tutte le categorie nel dettaglio.