Manovra, Landini (Cgil) annuncia mobilitazione sabato a Roma

Roma, 8 set. (askanews) – “Vi annuncio e vi anticipo che questo sabato, il 12 settembre, la Cgil insieme a tutte le associazioni che in questi anni insieme a noi hanno lavorato e che hanno portato anche a delle campagne referendarie, sia sui diritti sia per sconfiggere l’idea di cambiare la Costituzione nel nostro Paese, si riuniranno a Roma, perché stiamo ragionando e pensando che è il momento di rimobilitarci per scendere di nuovo insieme in piazza prima che venga fatta la Legge di Bilancio”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando a piazza dei Cinquecento a Roma durante la presentazione dei candidati Atac alle prossime elezioni Rsu. La mobilitazione dovrebbe tenersi a ottobre.

“Dopo 4-5 anni di governo le condizioni di vita e di lavoro delle persone sono peggiorate – ha aggiunto -. E allora è venuto il momento di raccontare realmente com’è la situazione e di chiedere, già a partire dalla legge di bilancio che verrà fatta, quei cambiamenti e quegli investimenti che sono necessari. Vuoi potenziare i trasporti pubblici? Vuoi aumentare gli stipendi? Ci devi mettere dei soldi. Vuoi potenziare la sanità pubblica? Ci devi mettere dei soldi per fare le assunzioni di medici e di infermieri. Vuoi rafforzare il ruolo della sicurezza? Devi qualificare e investire le persone, polizia, servizi, ispettorati del lavoro che devono garantire queste condizioni”.