Alzheimer, a Pizzo un viaggio nella memoria attraverso i sensi con “La stanza dei profumi”

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Al Palazzo della Cultura di Pizzo Calabro l’installazione olfattiva ed emotiva “La stanza dei profumi” che punta i riflettori sull’Alzheimer

PIZZO – Per il secondo anno consecutivo, il gruppo “A piccoli passi” rinnova il proprio impegno nell’ambito del mese mondiale dell’Alzheimer, portando avanti un progetto che è stato ufficialmente inserito tra le iniziative nazionali. L’appuntamento è in programma per domenica 27 settembre 2026, alle ore 18.30, all’interno del palazzo della cultura. Qui prenderà vita un’esperienza suggestiva intitolata “La stanza dei profumi: un viaggio nella memoria attraverso i sensi”. L’evento si configura come un’installazione olfattiva ed emotiva, ideata per creare un percorso intimo e delicato.

AVVICINARE IL PUBBLICO ALLA COMPLESSA REALTA’ DELLA DEMENZA IN MANIERA PARTECIPATIVA

L’obiettivo è quello di avvicinare il pubblico alla complessa realtà della demenza in maniera partecipativa. Sfruttando il forte potere evocativo che i profumi quotidiani possiedono, l’iniziativa intende aprire una porta sulla memoria profonda, aiutando a riscoprire storie, frammenti di vita passata e legami affettivi che il trascorrere del tempo non è in grado di cancellare.



I ricordi più autentici, infatti, spesso non necessitano di parole per essere richiamati, ma passano attraverso un semplice respiro, un odore familiare o un’emozione improvvisa capace di restituire il calore di casa.

Affrontare il tema della demenza attraverso un approccio sensoriale rappresenta un modo concreto per abbattere i muri dell’isolamento. Muri che spesso circondano chi vive questa condizione, facendo spazio all’empatia e accogliendo la fragilità come parte integrante dell’umanità condivisa.

L’OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA DI PIZZO CALABRO: ACCENDERE I RIFLETTORI SULL’ALZHEIMER

L’invito rivolto alla comunità è quello di partecipare numerosa per condividere un momento di bellezza, vicinanza e memoria, nella forte convinzione che ogni passo fatto insieme possa lasciare un’impronta preziosa nel tessuto sociale cittadino.

Affrontare il tema dell’Alzheimer attraverso un percorso sensoriale significa riconoscere che la memoria non vive solo nelle parole, ma anche nei gesti, negli odori, nelle emozioni che riaffiorano senza preavviso.