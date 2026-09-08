Stellantis Pro One presenta il nuovo logo

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis Pro One ha presentato il nuovo logo, che simboleggia il prossimo capitolo del percorso del brand e delle sue ambizioni globali attraverso l’attuazione della strategia FaSTLAne 2030. Concepito come espressione moderna dell’identità Pro One, testimonia l’impegno nel fornire veicoli progettati intorno alle esigenze dei clienti e nel supportare i professionisti attraverso un ecosistema sempre più completo di servizi, tecnologie connesse e soluzioni su misura. Negli ultimi anni, Stellantis Pro One ha ampliato il proprio raggio d’azione oltre la tradizionale offerta di veicoli, costruendo un ecosistema integrato che aiuta le aziende a migliorare produttività, efficienza e performance operative.

La nuova identità visiva è stata inoltre progettata per creare un’architettura coerente e immediatamente riconoscibile all’interno dell’ecosistema Stellantis Pro One. Grazie a un linguaggio grafico comune e a un carattere tipografico distintivo, il nuovo logo può essere facilmente esteso a iniziative strategiche come Stellantis Pro One CustomFit, Stellantis Pro One NEXT e futuri programmi orientati al cliente, rafforzandone il legame con la più ampia visione Pro One. Questo approccio progettuale unificato riflette la natura sempre più integrata dell’ecosistema Stellantis Pro One, dove veicoli, trasformazioni, servizi connessi, tecnologie e soluzioni per il business collaborano per supportare i clienti professionali.

“Una visione chiara del futuro richiede un’identità che rifletta progresso e direzione”, ha dichiarato Eric Laforge, Global senior vice president di Stellantis Pro One. “Il nostro nuovo logo riflette l’evoluzione di Stellantis Pro One e la direzione verso cui stiamo andando. Guidati dalla strategia FaSTLAne 2030, stiamo costruendo un ecosistema sempre più integrato di veicoli, servizi, soluzioni connesse e rete, progettato intorno alle esigenze dei clienti professionali. La nuova identità – ha aggiunto – esprime sia la forza dei risultati raggiunti finora sia la nostra determinazione a spingerci ancora oltre negli anni a venire”.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Stellantis-