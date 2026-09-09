Lega, Zaia: resta una sola e indivisibile, a Pontida io ci sarò

Roma, 9 set. (askanews) – “La Lega resta una e indivisibile. Non è che stiamo andando davanti al giudice per una pratica di separazione. Stiamo semplicemente dialogando con il segretario. In un partito così grande e di estrazioni culturali e ideologiche così diverse parlarsi è la cosa più normale del mondo”. Lo afferma Luca Zaia, ex governatore del Veneto, in una intervista al Giornale, in merito all’incontro del fronte dei nordisti con il leader della Lega Matteo Salvini.

Dopo le fibrillazioni interne al partito e la richiesta di rinnovamento l’incontro con Salvini sarà drammatico? “Ma per carità. Incontro Salvini con grande serenità”, risponde. Pontida? “Ci sarò”, risponde Zaia.