Maltempo, morta una donna bloccata in un’auto sommersa dall’acqua

Roma, 10 set. (askanews) – Un’ondata di maltempo sta colpendo il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con l’esondazione del fiume Tagliamento e diffusi allagamenti nella zona compresa tra San Michele al Tagliamento (Verona), Latisana e Lignano (Udine).

Decine gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco, a San Michele al Tagliamento le squadre a terra hanno tratto in salvo una donna in stato di gravidanza, bloccata all’interno della propria vettura. Criticità diffuse si registrano nella frazione di Cesarolo e nei comuni lungo il corso del fiume per abitazioni invase dall’acqua. Nel comune di Latisana (Udine) una donna è deceduta all’interno della propria auto sommersa in un sottopasso.

Sono 45 gli interventi in corso, anche sul litorale veneziano, tra Jesolo, Eraclea e Caorle per danni d’acqua.

In supporto alle squadre locali rinforzi dai comandi di Pordenone e Trieste, oltre a sommozzatori e un elicottero da Venezia.