L.elettorale, Schlein: faremo muro, no a norme che limitano accesso

Roma, 11 set. (askanews) – Il centrosinistra dovrà “fare muro” contro la riforma elettorale del centrodestra, non solo perché “è incostituzionale” ma anche per evitare che venga limitato “l’accesso” alla competizione alle liste che si presentano per la prima volta. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla festa di ‘Avanti Psi’.

“Questa pessima legge elettorale – ha affermato – è diventata l’unica priorità di Giorgia Meloni, perché ha paura di perdere. Sa che se stiamo uniti noi siamo competitivi e sapremo vincere insieme le prossime elezioni”. Si tratta appunto di “una pessima legge elettorale, non solo incostituzionale per un premio abnorme che consentirebbe a chi vince di raggiungere quasi da solo il quorum di garanzia, ma è un mezzo che fa da antipasto del premierato, perché prevede un’indicazione obbligatoria del premier. Loro hanno avuto paura di fare un altro referendum costituzionale”.

Ma, ha aggiunto, “dopo quella sconfitta hanno abbandonato il premierato e stanno cercando di realizzarlo con questa pessima legge elettorale”.

Ora, ha concluso, “noi ci stiamo battendo duramente contro le norme che vogliono limitare l’accesso alle prossime elezioni, per questo abbiamo ripresentato due emendamenti che aveva presentato Più Europa alla Camera. Dovremmo continuare a batterci perché prevede per le liste che si presentano per la prima volta una raccolta di firme con un numero di firme esorbitante, che limita l’accesso democratico alle prossime elezioni. Insieme faremo questa battaglia, è una ragione di più per fare muro con tutte le opposizioni contro questa pessima legge elettorale”.