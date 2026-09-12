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Formula1, Leclerc: “Ho massimizzato tutto il possibile”

| 12 Settembre 2026 18:15 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 12 set. (askanews) – Delusione per Charles Leclerc che domani partirà quinto nel Gp di Madrid. Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc, in pista a Madrid con Aduo 1, ha così parlato della sua qualifica: “Le sensazioni erano buone. Abbiamo pagato un po’ la power unit. Penso di aver massimizzato tutto. C’era sicuramente ancora un po’ di performance su un circuito così. Domani proveremo a massimizzare”.
Chiudendo sui dubbi sulle gomme per domani: “Il degrado penso che sia molto alto per tutti. Su questi circuiti cittadini c’è una evoluzione molto alta, bisogna vedere se migliora o se peggiora. Credo comunque che sarà una gara difficile per la gestione gomma”.

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