Formula1, Norris: “Sorpreso di essere in pole”

Roma, 12 set. (askanews) – “Sono scioccato, sorpreso di essere in pole. È stato uno dei miei migliori giri in carriera. Ho messo insieme tutto, è stato perfetto. È uno di quei giri in cui ti dici: cavolo”. Così Lando Norris al termine della sessione che lo ha lanciato in pole position per il Gp di MAdrid in programma domani. La chiave, secondo il pilota della McLaren, è stata soprattutto mentale. Nel momento in cui contava davvero, il pilota della McLaren è riuscito a guidare con maggiore naturalezza, senza lasciarsi condizionare dalla pressione del risultato. “Mi sentivo bene, avevo fiducia, mi sono rilassato nell’ultimo giro e tutto mi è venuto bene. Tutto quello che volevo l’ho fatto”, ha spiegato.

“Mi sono dato la possibilità di vincere, visto che qui è difficile superare. Vediamo domani cosa riusciremo a fare, ma partiamo da una posizione di vantaggio. Poi, in una gara così lunga, può succedere di tutto”, ha concluso.