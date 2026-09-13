Centrosinistra, Schlein: Pd perno indispensabile, testardamente unitari

Reggio Emilia, 13 set. (askanews) – Il Pd è “il perno indispensabile della coalizione progressista” e ribadisce la sua linea “testardamente unitaria”. Lo ha detto la segretaria democratica Elly Schlein parlando alla festa dell’Unità. “Abbiamo perseguito due obiettivi fondamentali, l’unità del Partito democratico che è la premessa per l’unità dell’alleanza progressista che batterà finalmente queste destre. E siamo testardamente unitari, non perché ce l’abbia ordinato il medico, ma perché ce lo chiedete voi che volete meritate un’alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale. A voi la dovevamo questa unità, pensando proprio alle cicatrici e agli errori del passato”.

“Le forze del centro-sinistra – ha ricordato la leader Pd – dopo la sconfitta del 2022 non si parlavano più. Non c’era più una coalizione. Oggi dopo tre anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c’è un’alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l’anno scorso, ma è un’alleanza progressista che governa insieme e che governa bene, perché non ha fatto scrivere un solo giorno una notizia di una giunta che è saltata per qualche litigio o qualche divisione”.

Ha concluso la Schlein: “Questa è la notizia e ci abbiamo creduto noi quando non ci credeva nessuno, quando non interessava nessuno. Non ci siamo fatti gli affari nostri fino a un mese prima delle prossime elezioni. Noi l’unità la pratichiamo ogni giorno faticosamente, ma lo facciamo nell’interesse di questo paese”.

“In questi oltre due anni – ha aggiunto la Schlein – abbiamo smentito chi guardava con scetticismo a questo paziente tentativo di ricucitura e di aggregazione, di dialogo. Anche nei momenti più difficili non abbiamo mai rinunciato a questo spirito unitario”.

“Certo – ha ammesso – il cammino è ancora da completare. Ma oggi possiamo vedere con fiducia che l’alternativa esiste già, è concreta ed è al lavoro. L’alternativa prende vita e forma nelle proposte unitarie che abbiamo portato avanti insieme nel Parlamento e nelle piazze. Lo voglio dire chiaramente: noi non vogliamo costruire l’alleanza contro i nostri avversari, ma per le cose che vogliamo e possiamo fare insieme per l’Italia. Il Partito democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa”.