Calcio, i risultati della Serie A. Roma in testa da sola

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Roma, 14 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Como-Parma 2-1, Torino-Roma 0-2
Quarta giornata.
Venezia-Fiorentina 2-4; Genoa-Frosinone 1-1, Lazio-Milan 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2; Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0, Sassuolo-Juventus 3-2; Como-Parma 2-1, Torino-Roma 0-2 ore 20.45 Inter-Udinese
Classifica: Roma 12, Lazio, Cmo 10, Cagliari, Inter 9, Milan 8, Juventus, Frosinone, Sassuolo 7, Atalanta, Lecce, Napoli 6, Udinese 4, Torino, Fiorentina 3, Parma, Monza, Bologna, Genoa 1, Venezia 0.
Quinta giornata
Venerdì 18 settembre: ore 20.45 Monza-Sassuolo; Sabato 19 settembre: ore 15.00 Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, ore 18.00 Roma-Inter, ore 20.45 Venezia-Lazio; Domenica 20 settembre: ore 12.30 Fiorentina-Napoli, ore 15.00 Frosinone-Como, Parma-Genoa, ore 18.00 Juventus-Atalanta, ore 20.45 Milan-Lecce.
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