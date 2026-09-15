Vento di passione” è il nuovo singolo di Mina

Milano, 15 set. (askanews) – Venerdì 18 settembre esce in radio e su tutte le piattaforme digitali “Vento di passione” il nuovo singolo di Mina.

Mina rilegge oggi nel 2026 una grande canzone scritta da Pino Daniele e portata al successo in duetto con Giorgia nel 2007, dando una sua personale interpretazione fatta di classe ed emozione.

Il singolo viene accompagnato da un video firmato dal regista Ferzan Özpetek e interpretato da Luca Argentero.

“Vento di passione” è il primo brano estratto da “Dilettevoli inedite eccedenze” – il terzo volume in uscita il prossimo 9 ottobre e in pre-order dal 18 settembre – della collana voluta da Mina per ospitare le perle da lei conservate in un cassetto.

Questo “Dilettevoli” ha la caratteristica di essere composto da tutte canzoni cover interpretate da Mina e mai pubblicate prima.

Un disco di cover di Mina, non è un semplice elenco di successi da rivisitare, ma il frutto di una attenta ricerca musicale che porta alla luce canzoni a volte sconosciute ma bellissime che solo Mina ha saputo scovare.

Le “Dilettevoli eccedenze” diventano anche fotografiche. Mina e Mauro Balletti hanno cercato negli archivi e selezionano dodici immagini inedite che arricchiscono il libretto facendo diventare questo progetto musicale un vero album da collezione.