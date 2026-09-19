Tajani e i “consigli” sulle fidanzate. Iv: come Ferribotte, si scusi

Roma, 19 set. (askanews) – Italia viva contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Motivo della polemica alcune frasi che sarebbero state pronunciate ieri sera dal titolare della Farnesina all’evento “Itaca – Viaggio tra le idee” a Formello (Roma). Sui social Iv pubblica il video con uno stralcio dell’intervento.

“Se dovessi dare un consiglio a mio figlio – dice Tajani – che mi chiede: che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Sì certo, con una ragazza affascinante è bello sposarsi ma che carattere ha? No, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n’è andata, è portata a mettere qualche cornetto. E poi c’è una ragazza meno appariscente ma più seria, più affidabile, che sarà una buona madre di famiglia, che terrà fede all’amore che conferma con il matrimonio, e allora io a mio figlio dico scegli la seconda… Quella affascinante che però magari ti tradisce non va bene, quella carina ma magari meno vistosa è una persona stabile, che garantisce la stabilità della casa e della famiglia. Io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che sai che sta là, che mantiene la famiglia, che dà delle risposte sempre e se la chiami c’è. Io consiglio sempre di scegliere l’affidabile”.

“Tajani – commenta Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Iv – riesce sempre a stupire, regalandoci perle di saggezza. Per il vicepremier è meglio non sposare una ragazza avvenente. Una sortita anni ’50, degna del peggior patriarcato mediterraneo vannacciano. Ricorda il proverbio citato da Ferribotte nel film capolavoro di Monicelli I Soliti ignoti ‘Fimmina piccante pigghiala per amante, fimmina cuciniera pigghiala pe’ mugliera’.

Chissà cosa pensano Marina Berlusconi delle parole imbarazzanti e retrograde del coordinatore nazionale di Forza Italia e, con lei, tutte le colleghe di questa forza politica. Secondo il nostro ministro degli esteri, se sei bella sei infedele, mentre se non lo sei risulti affidabile. Di fronte all’impegno della politica sul femminicidio queste parole sono drammatiche – aggiunge Paita – perchè stiamo dicendo alle donne che non possono fidarsi del nostro lavoro come politici. Tajani si scusi”, conclude.

“Questo è il ministro degli Esteri dell’Italia nel 2026: Tajani e le gonne lunghe”, aggiunge il leader di Iv Matteo Renzi.