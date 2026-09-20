Scuola, Meloni: presto norma con denominazione liceo per istituti tecnici

Roma, 20 set. (askanews) – “Sono fiera di annunciare che licenzieremo presto la norma che introduce la denominazione di liceo anche per gli istituti tecnico-professionali, perché fin dal nome vogliamo che sia chiaro che sono scuole di pari valore e che le persone che le frequentano sono di pari valore”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’intervento conclusivo di Fenix, la festa di Gioventù nazionale.