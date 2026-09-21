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Cina, colata di fango nel Sichuan. Due morti e tre dispersi

| 21 Settembre 2026 20:02 | 0 commenti

Cina, colata di fango nel Sichuan. Due morti e tre dispersi

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YANBIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Due persone sono state trovate morte e altre tre risultano disperse dopo che una colata di fango ha colpito la provincia sud-occidentale cinese del Sichuan nelle prime ore di sabato. Lo hanno riferito le autorità locali.
La colata di fango si è verificata nei pressi del villaggio di Zhiliuhe, nella contea di Yanbian, a Panzhihua. Il dipartimento provinciale per la gestione delle emergenze ha inviato sul posto un gruppo di lavoro per guidare le operazioni di soccorso.

Fonte foto Xinhua
(ITALPRESS).

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