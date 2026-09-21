Cinema, a Milano corner dedicato a “Verity” durante la Fashion Week

Roma, 21 set. (askanews) – In occasione della Milano Fashion Week arriva il “Verity Corner”: un’edicola a tema che porta nel cuore della città italiana della moda l’atmosfera di “Verity”, il thriller psicologico diretto da Michael Showalter con Anne Hathaway e Dakota Johnson, tratto dall’omonimo bestseller di Colleen Hoover (It Ends with Us – Siamo noi a dire basta), nelle sale italiane dal primo ottobre, distribuito da Eagle Pictures.

Da domani, martedì 22, fino a lunedì 28 settembre, Largo Augusto si trasformerà in un’esperienza immersiva sospesa tra moda e mistero. Il “Verity Corner” sarà aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 19:00 (inaugurazione il 22 alle 17:30).

Ad accogliere i visitatori ci saranno diversi ambienti dedicati all’universo di “Verity”: l’edicola sarà brandizzata con lo stile del film; le pareti saranno dedicate al romanzo di Colleen Hoover che lo ha ispirato, in collaborazione con l’editore Sperling and Kupfer, e con bottiglie di vino a tema; uno specchio, posizionato all’esterno diventerà un punto per scattarsi una foto. Infine, “la parete dei segreti”: proprio come nel film, dove nulla è ciò che sembra, una parete all’interno dell’edicola invita gli ospiti a rivelare una verità inconfessabile. Ognuno potrà scriverla su un post-it e lasciarla nell’apposito spazio.

Tratto dal romanzo bestseller di Colleen Hoover, il film segue Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una scrittrice in difficoltà che si trasferisce nella remota tenuta dei Crawford per fare da ghostwriter alla celebre autrice Verity Crawford (Anne Hathaway). Dopo aver scoperto quelli che sembrano essere gli inquietanti appunti autobiografici di Verity, Lowen deve fare i conti con le torbide e distorte confessioni sul marito di lei, Jeremy (Josh Hartnett), trovando difficile distinguere la finzione dalla realtà, la manipolazione dall’attrazione e l’opportunità dall’ossessione.