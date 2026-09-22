Ciliento (Regione Puglia): “Salute e ambiente due facce della stessa medaglia”

(Adnkronos) – “Sicuramente la salute e l’ambiente sono due facce di una stessa medaglia: permettono di vivere in maniera adeguata quanto più il sistema ambientale viene tutelato”. Lo ha detto Debora Ciliento, assessore all’Ambiente e al clima della Regione Puglia, nel corso del Levante Fadoi Forum ‘Dalla prevenzione alla sostenibilità della salute’, in corso a Bari nell’ambito della Campionaria. “Ci sono diversi i punti d’incontro – continua – Tutti gli interventi di programmazione dell’Arpa vengono portati avanti sia dalla parte ambientale sia da quella sanitaria. Negli studi che si fanno c’è proprio un camminare insieme, un percorso con obiettivi che si devono condividere”.

Il Forum, organizzato dalla Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi), sezione Puglia, in collaborazione con la Regione Puglia e la Nuova Fiera del Levante, pone al centro il rapporto tra prevenzione, sostenibilità e salute, adottando una prospettiva One Health, che considera interconnesse la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente. “In questo momento, pensare alle strategie, rivedere i piani e concentrarsi sulla programmazione degli obiettivi da raggiungere è l’aspetto fondamentale”, conclude l’assessore.