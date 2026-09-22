Ddl antisemitismo, Schlein: destra cambi definizione o votiamo no

Roma, 22 set. (askanews) – “Quello che abbiamo deciso è di fare un ultimo appello a questa destra a cambiare insieme a noi la definizione divisiva che hanno inserito dentro a questa legge”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein al termine dell’assemblea dei deputati democratici sul ddl antisemitismo.

Il Pd chiede di “approvare uno degli emendamenti unitari che insieme alle altre opposizioni abbiamo presentato per cambiare quella definizione”.

Ha precisato la Schlein: “Se quella definizione sarà cambiata noi siamo anche disponibili a votare questa legge, avendo sempre avuto il contrasto all’antisemitismo e ogni forma di discriminazione nel nostro Dna”.

ALtrimenti, “se quella definizione non sarà cambiata si renderà evidente la natura strumentale di questa operazione da parte della destra e noi voteremo contro e loro si prenderanno la responsabilità di dividere su un tema che invece dovrebbe vedere unite le forze dell’arco parlamentare”.