F1, Isack Hadjar torna in pista in Azerbaigian dopo l’infortunio al polso

ROMA (ITALPRESS) – Isack Hadjar tornerà in pista giovedì al Baku City Circuit per il Gran Premio di Azerbaijan. Lo rende noto l’Oracle Red Bull Racing, annunciando dunque che il 22enne pilota francese, di origini algerine, si è ripreso completamente dall’infortunio al polso.

“Sono davvero emozionato di tornare in macchina – assicura Hadjar – L’ultimo mese è stato difficile per me, è la prima volta in vita mia che non corro ed è una sensazione strana a cui abituarsi. Non appena ho subito l’infortunio, mi sono concentrato completamente sul mio recupero per poter tornare il prima possibile. Baku è un circuito unico e bisogna essere concentrati fin dall’inizio del weekend. Nonostante la lunga pausa dall’ultima volta che sono salito in macchina, la sessione al simulatore è stata positiva e non vedo l’ora di ripartire alla grande”.

“Dopo Madrid il team ha lavorato duramente per sfruttare questo slancio positivo e massimizzare le prestazioni della vettura a Baku – spiega invece il suo compagno di scuderia, l’olandese Max Verstappen – Il circuito è un mix di lunghi rettilinei, quindi serve una buona efficienza ma anche un carico aerodinamico sufficiente per affrontare le curve strette, soprattutto nel secondo settore. È un circuito cittadino impegnativo e tecnico, ma emozionante da guidare. Abbiamo fatto dei buoni progressi con la vettura nelle ultime gare e abbiamo dei bei ricordi qui. È anche fantastico che Isack si sia ripreso dall’infortunio e che sarà di nuovo in macchina per questa gara”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).