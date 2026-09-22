Torino, bimbo di 7 anni investito mentre era in bici: è grave

(Adnkronos) –

Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 in Corso Regina Margherita a Torino. Per cause ancora in corso di accertamento un bimbo di sette anni è stato investito. Soccorso dai sanitari del 118 di Azienda Zero il piccolo è stato intubato e trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il piccolo ha riportato un grave politrauma. Al suo arrivo in ospedale, il bimbo è stato immediatamente trasferito in sala operatoria dove e’ in corso l’intervento per ridurre le lesioni riportate nell’incidente. Attualmente la prognosi è riservata. A quando si apprende, da una prima ricostruzione al momento dell’urto il bambino era a bordo di una bicicletta. Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno compiendo i rilievi gli agenti della polizia locale.