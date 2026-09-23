Operaio morto precipitando al Colosseo: Andrea Moretti aveva 22 anni, lascia 3 sorelle. Chi era

(Adnkronos) – Si chiamava Andrea Moretti ed era originario di Crognaleto, in provincia di Teramo, l’operaio di 22 anni che la scorsa notte è morto precipitando al Colosseo, a Roma, mentre era impegnato in alcuni lavori relativi all’illuminazione del sito. Rocciatore come il padre, lavorava in quota sui grandi monumenti. Lascia tre sorelle.

Sulla pagina Facebook del Comune di Crognaleto è stata pubblicata questa mattina una immagine di lutto. “Un giovane appassionato del suo lavoro molto orgoglioso per il fatto di lavorare nel monumento più famoso del mondo. L’ho incontrato solo pochi giorni fa alla festa patronale di Tottea, una frazione qui vicino. Andava di corsa ma era un bravissimo ragazzo cresciuto con sani principi come tutta la sua famiglia”, ha detto il sindaco Orlando Persia, come riporta Il Corriere della Sera.

Appassionato di cavalli, da tempo aveva seguito le orme del padre, che insieme alla mamma è arrivato a Roma questa mattina, poche ore dopo l’incidente mortale. La procura di Roma ha intanto aperto un’inchiesta. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio, procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Nelle prossime ore verrà affidato l’incarico per svolgere l’autopsia e intanto gli inquirenti stanno acquisendo documentazione per stabilire eventuali responsabilità. Sospesi i lavori che erano in corso, come ha confermato il ministro Giuli.