Auto: vendite Europa agosto +5,3%, boom Bev. Stellantis +3,5%

Milano, 23 set. (askanews) – Il mercato automobilistico europeo continua a crescere, sostenuto dall’accelerazione delle elettriche e dall’avanzata dei costruttori cinesi. Secondo Acea, l’associazione europea dei costruttori di auto, ad agosto nell’area Ue+Efta+Regno Unito le immatricolazioni sono aumentate del 5,3% a 832.637 unità. Nei primi otto mesi il mercato è salito del 5,8% a 9,19 milioni di vetture.

La spinta principale arriva dalle auto elettriche a batteria, cresciute del 52,2% ad agosto a 243.207 unità, con una quota del 29,2%. Le plug-in sono aumentate del 13,5%, mentre benzina e diesel hanno perso oltre il 23%. Nei primi otto mesi le Bev sono salite del 38,8% a 2,13 milioni. Nella sola UE la quota delle elettriche nel cumulato ha raggiunto il 21,7% dal 15,8% di un anno prima.

Tutti in crescita i cinque principali mercati europei: Regno Unito +13,7%, Spagna +11,8%, Francia +7,4%, Italia +3,2% e Germania +2,6%. Nei primi otto mesi il Regno Unito guida con +9,8%, seguito dall’Italia (+8,5%), dalla Spagna (+6,3%), dalla Germania (+4,8%) e dalla Francia (+3%).

Tra i gruppi, sempre secondo Acea, Volkswagen resta leader europeo nonostante un calo del 3,6% ad agosto. Stellantis ha registrato 109.823 immatricolazioni, +3,5%, con una quota del 13,2%, mentre Renault Group ha ceduto il 4,4%. Nei primi otto mesi Stellantis è cresciuta del 4,7% a 1,36 milioni di vetture, con una quota del 14,8%.

Tra i marchi Stellantis, ad agosto Fiat ha segnato l’incremento più forte, +24,8% a 18.351 auto, mentre Citroen è cresciuta dell’11,5%. In calo soprattutto Alfa Romeo (-23,7%) e Jeep (-14,5%), mentre Peugeot è rimasta sostanzialmente stabile. Nei primi otto mesi Fiat cresce del 28,1% a oltre 240mila unità, Citroen dell’11,1% e Opel/Vauxhall del 7,2%; sul fronte opposto Alfa Romeo perde il 22%, DS il 17,8% e Jeep il 6,5%.

Prosegue il recupero di Tesla che ha chiuso agosto in crescita del 4% a 15.430 immatricolazioni nell’area Ue+Efta+UK. Nei primi otto mesi il costruttore statunitense ha raggiunto 191.787 vetture, +43,3%, portando la quota al 2,1% dall’1,5%.

La crescita più marcata resta però quella dei marchi cinesi. Secondo dati Dataforce riportati da Automotive News, le vendite sono aumentate ad agosto del 111% a 97.639 unità, portando la quota a un record dell’11,7%. Byd è diventato il primo marchio cinese in Europa con 26.103 immatricolazioni, davanti a Chery e Saic. Nei primi otto mesi i brand cinesi hanno venduto 913.703 vetture e portato la quota al 9,9% dal 5,2% di un anno prima.

A sostenere l’avanzata cinese contribuiscono anche le ibride plug-in (Phev) che non sono soggette a dazi aggiuntivi. Le vendite sono triplicate ad agosto, raggiungendo una quota del 34% nel segmento.