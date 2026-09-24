Cristina Scabbia: pazza del Lucca Comics, il mio avatar in Luke e Clea

Milano, 24 set. (askanews) – Cristina Scabbia, cantante della band metal italiana Lacuna Coil e gamer, racconta ad askanews il suo rapporto col Lucca Comics&Games.”Il mio rapporto con Lucca Comics dura ormai da tantissimi anni, credo che la prima volta che ci sono stata fosse il 94-95 e da allora me ne sono pazza mente innamorata – dice – Abbiamo avuto l’opportunità di lavorare insieme a Lucca Comics per moltissimi eventi, posso sicuramente ricordare il concerto dei Lacuna Coil, è stato un momento veramente emozionante, abbiamo presentato la copertina ufficiale di Batman per DC, l’abbiamo presentata proprio a Lucca Comics, abbiamo presentato il nostro primo gioco da tavolo che si chiama ‘Horns Up'”.Quest’anno la cantante sarà all’evento, dal 28 ottobre al 1 novembre a Lucca, anche sotto forma di avatar.”Quest’anno sono una degli avatar del nuovo gioco creato da Lucca Comics, ‘Luke&Clea’ e non vedo l’ora di provare lo gioco per vedere se incontro me stessa che racconterò degli aneddoti speciali”.La cantante ha anche annunciato una collaborazione speciale con una delle ospiti dell’evento, Yoko Kanno, compositrice, arrangiatrice, performer e produttrice musicale celebre, conosciuta in tutto il mondo per le sue colonne sonore di anime, fra cui soprattutto Cowboy Bebop.”È una creatrice di colonne sonore incredibili del mondo anime – ha detto Cristina Scabbia – lo dico qui praticamente per la prima volta pubblicamente, canterò anche io sul palco con lei il 3 di novembre al Teatro Nazionale di Milano e non vedo l’ora. Sarà un’avventura pazzesca”.