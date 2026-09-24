Kia amplia la gamma PV5 Cassis Cab con batteria long-range da 71,2 kwh

ROMA (ITALPRESS) – Kia sta ampliando la gamma PV5 Chassis Cab con l’introduzione della batteria long-range da 71,2 kWh, proposta insieme all’esistente batteria mid-range da 51,5 kWh. Questa batteria è progettata in particolare per aziende e flotte che necessitano di coprire distanze maggiori tra una sosta di ricarica e l’altra, mantenendo al contempo l’adattabilità della piattaforma Chassis Cab. L’introduzione della batteria long-range sul PV5 Chassis Cab amplia la scelta per i clienti professionali, mantenendo al contempo il ruolo consolidato del modello come membro della gamma Platform Beyond Vehicle di Kia, focalizzata sulle conversioni. La più ampia gamma PV5 comprende modelli Cargo, Passenger e Chassis Cab. In qualità di prima piattaforma chassis-cab completamente elettrica di Kia, questa variante altamente adattabile fornisce la base per un’ampia gamma di conversioni professionali. Consente alle aziende di configurare il veicolo per differenti percorsi, applicazioni e ambienti di lavoro.

L’autonomia della versione elettrica di PV5 Chassis Cab con batteria long-range da 71,2 kWh varierà in funzione della conversione del veicolo. A titolo di riferimento, la versione Cargo L2H1, lanciata nel 2025, offre un’autonomia fino a 416 km con la stessa batteria long-range (dati WLTP combinato). La batteria da 71,2 kWh long-range supporta la ricarica rapida in corrente continua (DC), ha una potenza di 120 kW e supporta la ricarica rapida DC, consentendo di ricaricare la batteria dal 10 all’80 % in circa 30 minuti. Utilizzando un’alimentazione in corrente alternata (AC) da 11 kW, una ricarica dal 10 al 100 % richiede circa 6 ore e 30 minuti. La batteria di maggiore capacità consente agli operatori di bilanciare in modo più preciso la lunghezza del percorso, l’accesso alla ricarica e la configurazione del veicolo nella definizione del proprio mezzo. Per le flotte con percorsi giornalieri più lunghi o meno prevedibili e per le attività operative con minori opportunità di ricarica facilmente accessibili, offre una maggiore capacità della batteria all’interno dello stesso pacchetto del veicolo base Chassis Cab. L’autonomia finale e il carico utile dipenderanno dalla conversione completata, dalla specifica del veicolo, dalle dotazioni, dal carico, dal percorso e dalle condizioni operative. “I clienti dei veicoli commerciali hanno bisogno di soluzioni che riflettano il modo in cui operano realmente”, ha dichiarato Erhan Eren, Director PBV di Kia Europe. “La batteria long-range da 71,2 kWh amplia la flessibilità del PV5 Chassis Cab, offrendo alle aziende maggiori possibilità di bilanciare distanza, accesso alla ricarica e requisiti di conversione in un’unica piattaforma elettrica compatta”.

– Foto ufficio stampa Kia –

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