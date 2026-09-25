A Festa del Cinema Roma anteprima “Klara e il Sole”, con Jenna Ortega

Roma, 25 set. (askanews) – In anteprima alla ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, “Klara e il Sole”, il nuovo film Sony Pictures scritto e diretto dal Premio Oscar Taika Waititi (Jojo Rabbit) e tratto dall’omonimo romanzo del Premio Nobel Kazuo Ishiguro.

Il cast di “Klara e il Sole” vede come protagonista Jenna Ortega (Mercoledì), affiancata da Amy Adams (Arrival), Mia Tharia (September Says), Aran Murphy al suo debutto cinematografico, con Steve Buscemi (Fargo) e Natasha Lyonne (American Pie).

“Klara e il Sole” sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 22 ottobre prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Tratto dal romanzo bestseller del Premio Nobel Kazuo Ishiguro e scritto e diretto dal Premio Oscar Taika Waititi (Jojo Rabbit), “Klara e il Sole” racconta la storia di Klara (Jenna Ortega), un’Amica Artificiale il cui unico desiderio è trovare la casa perfetta. Quando Klara incontra Josie (Mia Tharia), le due scoprono fin da subito una forte affinità e, sebbene la ragazza viva un rapporto conflittuale con la madre (Amy Adams) segnato da un grave lutto, lo stupore innocente e l’incrollabile lealtà di Klara inizieranno a sanare le ferite della famiglia, riportando la luce nel complicato mondo di Josie.