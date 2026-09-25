Calcio, anticipi e posticipi serie A fino a gennaio

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Roma, 25 set. (askanews) – La Lega Serie A ha definito gli anticipi e i posticipi dalla 13^ alla 19^ giornata, la terza dell’anno solare 2027, oltre ad alcune variazioni orarie alla 12^. I derby di Roma e Torino si giocheranno alle 12.30 (Lazio-Roma domenica 13 dicembre, Juventus-Torino mercoledì 6 gennaio) mentre il big match Roma-Juventus sarà in diretta su Sky sabato 19 dicembre alle 20.45. Di seguito tutte le date, gli orari
6^ GIORNATA (10-12 ottobre)
GENOA-FIORENTINA sabato 10 ottobre ore 15
INTER-PARMA sabato 10 ottobre ore 18
NAPOLI-FROSINONE sabato 10 ottobre ore 20.45
COMO-ROMA domenica 11 ottobre ore 12.30
LAZIO-MONZA domenica 11 ottobre ore 15
LECCE-BOLOGNA domenica 11 ottobre ore 15
SASSUOLO-MILAN domenica 11 ottobre ore 18
CAGLIARI-JUVENTUS domenica 11 ottobre ore 20.45
ATALANTA-VENEZIA lunedì 12 ottobre ore 18.30
TORINO-UDINESE lunedì 12 ottobre ore 20.45
7^ GIORNATA (16-19 ottobre)
FROSINONE-SASSUOLO venerdì 16 ottobre ore 20:45
VENEZIA-NAPOLI sabato 17 ottobre ore 15
BOLOGNA-INTER sabato 17 ottobre ore 18
ROMA-GENOA sabato 17 ottobre ore 20.45
UDINESE-LECCE domenica 18 ottobre ore 12.30
FIORENTINA-COMO domenica 18 ottobre ore 15
MILAN-ATALANTA domenica 18 ottobre ore 18
JUVENTUS-LAZIO domenica 18 ottobre ore 20.45
MONZA-CAGLIARI lunedì 19 ottobre ore 18:30
PARMA-TORINO lunedì 19 ottobre ore 20.45
8^ GIORNATA (23-25 ottobre)
TORINO-MONZA venerdì 23 ottobre ore 20.45
CAGLIARI-BOLOGNA sabato 24 ottobre ore 15
COMO-SASSUOLO sabato 24 ottobre ore 15
NAPOLI-ROMA sabato 24 ottobre ore 18
LAZIO-PARMA sabato 24 ottobre ore 20.45
INTER-FIORENTINA domenica 25 ottobre ore 12.30
ATALANTA-FROSINONE domenica 25 ottobre ore 15
GENOA-VENEZIA domenica 25 ottobre ore 15
LECCE-JUVENTUS domenica 25 ottobre ore 18
UDINESE-MILAN domenica 25 ottobre ore 20.45
9^ GIORNATA (27-29 ottobre)
SASSUOLO-LAZIO martedì 27 ottobre ore 18.30
ROMA-CAGLIARI martedì 27 ottobre ore 20.45
TORINO-COMO martedì 27 ottobre ore 20.45
MILAN-BOLOGNA mercoledì 28 ottobre ore 18.30
PARMA-UDINESE mercoledì 28 ottobre ore 18.30
VENEZIA-INTER mercoledì 28 ottobre ore 18.30
GENOA-JUVENTUS mercoledì 28 ottobre ore 20.45
MONZA-NAPOLI mercoledì 28 ottobre ore 20.45
FROSINONE-LECCE giovedì 29 ottobre ore 18.30
FIORENTINA-ATALANTA giovedì 29 ottobre ore 20.45
10^ GIORNATA (31 ottobre-2 novembre)
BOLOGNA-MONZA sabato 31 ottobre ore 15
UDINESE-ROMA sabato 31 ottobre ore 18
MILAN-INTER sabato 31 ottobre ore 20.45
COMO-VENEZIA domenica 1 novembre ore 12.30
FROSINONE-TORINO domenica 1 novembre ore 15
LAZIO-CAGLIARI domenica 1 novembre ore 15
LECCE-GENOA domenica 1 novembre ore 18
JUVENTUS-NAPOLI domenica 1 novembre ore 20.45
SASSUOLO-FIORENTINA lunedì 2 novembre ore 18.30
ATALANTA-PARMA lunedì 2 novembre ore 20.45
11^ GIORNATA (6-8 novembre)
VENEZIA-UDINESE venerdì 6 novembre ore 20.45 SKY
CAGLIARI-FROSINONE sabato 7 novembre ore 15
TORINO-LECCE sabato 7 novembre ore 15
PARMA-BOLOGNA sabato 7 novembre ore 18
ROMA-SASSUOLO sabato 7 novembre ore 20.45
NAPOLI-LAZIO domenica 8 novembre ore 12.30
GENOA-MILAN domenica 8 novembre ore 15
MONZA-ATALANTA domenica 8 novembre ore 15
INTER-COMO domenica 8 novembre ore 18
FIORENTINA-JUVENTUS domenica 8 novembre ore 20.45
12^ GIORNATA (21-23 novembre)
COMO-CAGLIARI sabato 21 novembre ore 15
LAZIO-LECCE sabato 21 novembre ore 15
PARMA-ROMA sabato 21 novembre ore 18
NAPOLI-TORINO sabato 21 novembre ore 20.45
JUVENTUS-VENEZIA domenica 22 novembre ore 12.30 *
BOLOGNA-UDINESE domenica 22 novembre ore 15 *
SASSUOLO-GENOA domenica 22 novembre ore 15 *
MILAN-FROSINONE domenica 22 novembre ore 18 *
ATALANTA-INTER domenica 22 novembre ore 20.45
MONZA-FIORENTINA lunedì 23 novembre ore 20.45 – SKY *
* variazioni rispetto alla pubblicazione precedente
13^ GIORNATA (27-30 novembre)
VENEZIA-BOLOGNA venerdì 27 novembre ore 20.45
FROSINONE-PARMA sabato 28 novembre ore 15
TORINO-LAZIO sabato 28 novembre ore 18
INTER-GENOA sabato 28 novembre ore 20.45
UDINESE-FIORENTINA domenica 29 novembre ore 12.30
SASSUOLO-NAPOLI domenica 29 novembre ore 15
ROMA-MONZA domenica 29 novembre ore 18
COMO-JUVENTUS domenica 29 novembre ore 20.45
LECCE-ATALANTA lunedì 30 novembre ore 18.30
CAGLIARI-MILAN lunedì 30 novembre ore 20.45
14^ GIORNATA (4-7 dicembre)
BOLOGNA-ROMA venerdì 4 dicembre ore 20.45
MONZA-COMO sabato 5 dicembre ore 15
FROSINONE-INTER sabato 5 dicembre ore 18
NAPOLI-LECCE sabato 5 dicembre ore 20.45
GENOA-TORINO domenica 6 dicembre ore 12.30
LAZIO-ATALANTA domenica 6 dicembre ore 15
JUVENTUS-UDINESE domenica 6 dicembre ore 18
MILAN-PARMA domenica 6 dicembre ore 20.45
VENEZIA-SASSUOLO lunedì 7 dicembre ore 18.30
FIORENTINA-CAGLIARI lunedì 7 dicembre ore 20.45
15^ GIORNATA (11-14 dicembre)
UDINESE-FROSINONE venerdì 11 dicembre ore 20.45
CAGLIARI-VENEZIA sabato 12 dicembre ore 15
LECCE-SASSUOLO sabato 12 dicembre ore 18
COMO-BOLOGNA sabato 12 dicembre ore 20.45
LAZIO-ROMA domenica 13 dicembre ore 12.30
INTER-TORINO domenica 13 dicembre ore 15
PARMA-FIORENTINA domenica 13 dicembre ore 18
NAPOLI-MILAN domenica 13 dicembre ore 20.45
ATALANTA-GENOA lunedì 14 dicembre ore 18.30
JUVENTUS-MONZA lunedì 14 dicembre ore 20.45
16^ GIORNATA (18-20 dicembre)
FROSINONE-LAZIO venerdì 18 dicembre ore 18.30 – SKY
LECCE-INTER venerdì 18 dicembre ore 20.45
SASSUOLO-PARMA sabato 19 dicembre ore 15
MILAN-COMO sabato 19 dicembre ore 18
ROMA-JUVENTUS sabato 19 dicembre ore 20.45
FIORENTINA-BOLOGNA domenica 20 dicembre ore 12.30
TORINO-CAGLIARI domenica 20 dicembre ore 15
VENEZIA-MONZA domenica 20 dicembre ore 15
GENOA-UDINESE domenica 20 dicembre ore 18
ATALANTA-NAPOLI domenica 20 dicembre ore 20.45
17^ GIORNATA (2-3 gennaio)
CAGLIARI-GENOA sabato 2 gennaio ore 12.30
FIORENTINA-LAZIO sabato 2 gennaio ore 15
TORINO-VENEZIA sabato 2 gennaio ore 15
ROMA-FROSINONE sabato 2 gennaio ore 18
MONZA-MILAN sabato 2 gennaio ore 20.45
INTER-SASSUOLO domenica 3 gennaio ore 12.30
COMO-LECCE domenica 3 gennaio ore 15
UDINESE-ATALANTA domenica 3 gennaio ore 15
PARMA-NAPOLI domenica 3 gennaio ore 18
BOLOGNA-JUVENTUS domenica 3 gennaio ore 20.45
18^ GIORNATA (5-7 gennaio)
GENOA-MONZA martedì 5 gennaio ore 18.30
VENEZIA-ROMA martedì 5 gennaio ore 18.30
MILAN-FIORENTINA martedì 5 gennaio ore 20.45
JUVENTUS-TORINO mercoledì 6 gennaio ore 12.30
FROSINONE-BOLOGNA mercoledì 6 gennaio ore 15
LECCE-PARMA mercoledì 6 gennaio ore 15
ATALANTA-COMO mercoledì 6 gennaio ore 18
LAZIO-INTER mercoledì 6 gennaio ore 20.45
SASSUOLO-UDINESE giovedì 7 gennaio ore 18.30
NAPOLI-CAGLIARI giovedì 7 gennaio ore 20.45
19^ GIORNATA (9-11 gennaio)
MONZA-FROSINONE sabato 9 gennaio ore 15
MILAN-ROMA sabato 9 gennaio ore 18
BOLOGNA-GENOA sabato 9 gennaio ore 20.45
COMO-LAZIO domenica 10 gennaio ore 12.30
FIORENTINA-LECCE domenica 10 gennaio ore 15
PARMA-VENEZIA domenica 10 gennaio ore 15
TORINO-ATALANTA domenica 10 gennaio ore 18
INTER-JUVENTUS domenica 10 gennaio ore 20.45
CAGLIARI-SASSUOLO lunedì 11 gennaio ore 18.30
UDINESE-NAPOLI lunedì 11 gennaio ore 20.45
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