Simply Red in Piazza San Marco, già venduti oltre 3.000 biglietti

Roma, 25 set. (askanews) – È Simply Red mania a Venezia. Per il concerto della storica band inglese, annunciato in Piazza San Marco per il 25 giugno 2027, nelle prime ore di prevendita generale sono già stati venduti oltre 3.000 biglietti, più del 70% della capienza totale. Un risultato netto che, a nove mesi dall’evento, lascia già intravedere il successo di una notte memorabile.

Il concerto, realizzato nell’ambito della XIX edizione di Venezia Jazz Festival e organizzato da Veneto Jazz e Vigna PR in collaborazione con la Città di Venezia e Vela, fa parte del “Summer Funk ’27 Tour”, che celebra oltre 40 anni di carriera di uno dei gruppi più celebri del pop-soul mondiale.

Per la data veneziana, il 50% dei biglietti è stato venduto all’estero: in testa il Regno Unito, seguito da Germania, Austria e Francia, poi Penisola Iberica, Benelux, Scandinavia, Europa centro-orientale, Turchia e altri Paesi. Un evento di richiamo internazionale, con una ricaduta significativa per la città, che unisce la bellezza del luogo alla grande musica dal vivo, offrendo una esperienza unica.

I biglietti – da 86 euro più diritit di prevendita – sono disponibili sul circuito Ticketone. Radio Montecarlo è radio ufficiale del tour.