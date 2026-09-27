Formula 1, Colapinto e l’incidente nel Gp Azerbaigian: “Dovrebbe essere squalificato”

(Adnkronos) –

Bufera in Formula 1. Il Gran Premio dell’Azerbaigian, vinto dalla Mercedes di George Russell, è stato caratterizzato da bandiere gialle e safety car, con diversi incidenti in pista e piloti costretti al ritiro. Tra questi però quello che fa più rumore è quello che ha riguardato l’Alpine di Franco Colapinto, protagonista di un vero e proprio ‘strike’ alla ripartenza del 36esimo giro, mettendo fuori gioco prima il suo compagno di scuderia Pierre Gasly e poi anche la McLaren di Lando Norris, che si trovava davanti alle due vetture francesi.

A fine gara è stata durissima la reazione del campione del mondo in carica: “Quando sei in Formula 1, vuoi misurarti con i migliori piloti del mondo, e quando succedono cose del genere, è perché lui non dovrebbe essere lì”, ha detto Norris, “se provochi un incidente in una ripartenza come questa, dovresti ricevere almeno una squalifica di una gara. Penso che la Fia dovrebbe essere più severa e iniziare a infliggere squalifiche per questo genere di cose. È una mancanza di attenzione da parte delle persone. Ci costa un sacco di soldi, tutti i componenti della mia vettura sono finiti nella spazzatura adesso. Dovrebbero semplicemente essere squalificati, perché quello non è un modo di guidare degno della Formula 1”.

Un vero e proprio ‘ban’ dalla Formula 1, insomma. Una provocazione che però non ha trovato la sponda degli altri piloti del circuito, a partire da Max Verstappen: “Se il pilota che ha provocato l’incidente è consapevole e si scusa, è solo un piccolo errore, una cattiva valutazione. È un peccato che abbia coinvolto così tante macchine, ma una squalifica per 1 gara? Penso che sia troppo”, ha detto l’olandese della Red Bull, che ha voluto così difendere Colapinto.

Furioso anche Flavio Briatore, team principal dell’Alpine: “Ovviamente sono estremamente deluso dal risultato della gara di oggi, sapendo di aver perso punti preziosi nella lotta per il campionato. Questo genere di incidenti non dovrebbe accadere, soprattutto quando stavamo andando bene con entrambe le vetture in posizione a punti”, ha detto a caldo l’imprenditore, che si è poi scusato pubblicamento, “mi dispiace molto per il team e per Pierre, che ha fatto un ottimo lavoro per tutto il weekend, e le mie scuse vanno anche a Lando (Norris, ndr) e alla McLaren per aver rovinato la loro gara”.

“So che Franco si è assunto la piena responsabilità, come è giusto che sia. Ha frenato troppo tardi, considerando il contesto della gara e la ripartenza con la Safety Car. È stata una manovra pessima per un pilota della sua esperienza”, ha detto mettendo di fatto in dubbio il futuro di Colapinto in Alpine, “voglio prendermi del tempo per riflettere e valutare quale linea d’azione adottare, in modo da poter imparare dall’accaduto ed evitare situazioni simili in futuro”.