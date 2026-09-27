Trapper Bratan blocca Milano-Meda per girare video, Piantedosi: “Rimpatriato”

(Adnkronos) – “Rimpatriato il trapper ‘Bratan’: aveva bloccato la Milano-Meda per realizzare un video musicale non autorizzato, mettendo in grave pericolo la sicurezza degli automobilisti in transito”, ha scritto scrive su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi di diversi profili social, hanno permesso di identificarlo come il motociclista alla guida del gruppo che aveva paralizzato la circolazione”, ha sottolineato, “in considerazione della sua pericolosità sociale, gli è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo Paese di origine”.