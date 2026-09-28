Israele, Wsj: “Egitto avvertì Netanyahu di un imminente attacco prima del 7 ottobre”

(Adnkronos) –

A inizio ottobre 2023 due avvertimenti egiziani su un possibile, imminente attacco da Gaza rimasero inascoltati da Israele. Il Wall Street Journal scrive che il capo dei servizi segreti egiziani, Abbas Kamel, telefonò al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per comunicargli un terzo allarme, secondo quanto riferito da funzionari di un governo arabo. Pochi giorni dopo, Hamas scatenò l’attacco mortale contro Israele che ha causato circa 1.200 morti e il sequestro di circa 250 persone, dando inizio a una devastante guerra a Gaza che ha ridisegnato il Medio Oriente.

La telefonata di Kamel a Netanyahu, finora inedita, è uno dei molteplici avvertimenti che Netanyahu e altri funzionari israeliani ricevettero prima dell’attacco, secondo quanto riferito da funzionari governativi arabi e altre persone a conoscenza dei fatti. Queste accuse hanno riacceso i riflettori, in vista delle elezioni nazionali del mese prossimo, sulle azioni compiute dal leader israeliano nel periodo prebellico.

Nel settembre 2023, durante una telefonata con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed, Netanyahu era stato informato di possibili attacchi di Hamas , ma, secondo quanto riferito da funzionari arabi e persone a conoscenza dei fatti, il leader israeliano non sembrò convinto. Gli avvertimenti non specificavano né la tempistica né la portata del possibile attacco.