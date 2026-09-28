Mondial Secours et Protection 2026, Renault al fianco dei Vigili del Fuoco

ROMA (ITALPRESS) – Renault participa alla prima edizione del Salone Mondial Secours et Protection, organizzato dal 30 settembre al 3 ottobre 2026 nell’Alta Savoia. Sostenuto dalla Federazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Francesi, questo grande raduno internazionale dedicato ai vigili del fuoco stessi, ma anche ai soccorsi, alla sicurezza civile e alla prevenzione dei rischi, ospita il 132° Congresso nazionale dei vigili del fuoco francesi, un Salone professionale internazionale dedicato agli operatori dei soccorsi e della sicurezza, ma anche un’area aperta al pubblico con presentazioni ed animazioni. Questo congresso professionale nonchè Salone delle innovazioni ed evento aperto al pubblico, si svolgerà a La Roche-sur-Foron e ad Annecy.

Gli operatori professionali potranno trovare Renault a Rochexpo sullo stand RenaultPro+ n. 1605, dove la Marca presenterà le novità della sua gamma, ma anche le possibilità di allestimento e adattamento offerte in collaborazione con gli allestitori autorizzati.1.023 ambulanze Renault, di tutte le categorie, sono state vendute in Francia dall’inizio dell’anno, ponendo così la Marca al primo posto sul mercato con una quota del 60%. D’altronde, circa il 75% dei veicoli di soccorso ed assistenza alle vittime (VSAV) dei vigili del fuoco proviene dalla Marca Renault.

Sullo stand, i visitatori potranno scoprire non solo Nuovo Trafic E-Tech Electric, di recente eletto Van of the Year 2027 all’unanimità dai 26 giornalisti della giuria, ma anche un Master ambulanza allestito da TIB per Disneyland Paris, una delle Renault 5 E-Tech Electric dell’SDIS 13 (servizio dipartimentale incendio e soccorsi delle Bouches-du-Rhòne), un veicolo demo per illustrare i dispositivi di sicurezza passiva montati su Renault 4 E-Tech Electric e Nuova Twingo E-Tech Electric. Sarà presentato anche un prototipo di Renault 4, destinato ai vigili del fuoco ed allestito da Qstomize, sull’esplanade des constructeurs di Rochexpo, a La Roche-sur-Foron. Saranno presenti anche alcuni esperti Renault per confrontarsi sulle esigenze operative dei servizi di pronto intervento, sugli allestimenti dei veicoli e sulle innovazioni di sicurezza sviluppate in collaborazione con i vigili del fuoco. Giovedì 1° ottobre alle ore 12.00, i rappresentanti dell’SDIS 13 faranno visita alla Marca in occasione della consegna ufficiale di dieci Renault 5 E-Tech Electric ordinate a inizio anno.

Oltre alla presenza di Renault Pro+, i visitatori potranno anche scoprire Vision 4Rescue nell’area dedicata a Software Rèpublique, nella grande sala conferenze del Salone Mondial Secours et Protection. Sviluppato da Renault Group e dai suoi partner di Software Rèpublique basandosi su Renault 4 E-Tech Electric, questo veicolo demo tecnologico, progettato in collaborazione con i vigili del fuoco, è dotato di una ventina di soluzioni interconnesse destinate agli interventi di soccorso, tra cui anche un drone di sorveglianza di bordo, strumenti di comunicazione sicuri e soluzioni per la condivisione dei dati in tempo reale. Quest’iniziativa dimostra come la collaborazione di lunga data tra Renault Group ed i servizi di soccorso contribuisca allo sviluppo dei futuri strumenti di intervento.

Nell’ambito delle iniziative aperte al pubblico presso il villaggio della sicurezza stradale di Annecy, Renault mette a disposizione dell’SDIS 74 tre veicoli di recente produzione per consentire ai servizi di soccorso di effettuare delle demo. Quest’iniziativa dimostra concretamente l’impegno di Renault a favore della formazione e della condivisione delle best practice di intervento con i vigili del fuoco. Una collaborazione sul campo avviata da Renault dal 2010

Dal 2010 Renault ed i vigili del fuoco proseguono una collaborazione tecnica a lungo termine sulla sicurezza stradale. Ufficializzata nel 2012 da una convenzione siglata con la Federazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Francesi, persegue un obiettivo concreto: far guadagnare tempo prezioso ai soccorritori dopo gli incidenti e facilitare il loro intervento, soprattutto sui veicoli elettrici ed ibridi. In quest’ambito, Renault contribuisce alla formazione dei vigili del fuoco in oltre 19 Paesi, ha messo 4.000 veicoli di recente produzione a disposizione dei servizi di soccorso per le esercitazioni e ha sviluppato strumenti pedagogici dedicati in particolare alle attività di estrazione.

Questa collaborazione inizia fin dalle prime fasi della progettazione dei veicoli. Un tenente colonnello dell’SDIS del Dipartimento delle Yvelines è stato distaccato presso il reparto di ingegneria di Renault Group per condividere le esigenze ed i vincoli dei soccorritori fin dalle prime fasi dei progetti. Renault Group è l’unico costruttore automobilistico ad integrare in questo modo le competenze delle squadre di soccorso stradale. Prima di commercializzare i nuovi modelli, vengono organizzate prove di estrazione in condizioni reali con i vigili del fuoco ed i team di ingegneria e sicurezza di Renault Group, che consentono agli operatori di familiarizzare con le tecnologie più recenti e contribuiscono alla convalida delle schede di estrazione utilizzate nel corso degli interventi. Questa collaborazione determina, quindi, un circolo virtuoso: prepara i vigili del fuoco ai veicoli di nuova generazione ed alimenta, a sua volta, la progettazione dei modelli di serie Renault. E’ da questa collaborazione, tra l’altro, che è nato Vision 4Rescue, veicolo demo sviluppato da Renault Group e Software Rèpublique per immaginare futuri strumenti dedicati ai servizi di soccorso.

– Foto ufficio stampa Renault Group –

(ITALPRESS).