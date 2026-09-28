Regeni, Conte: ora Meloni ci dica cosa intende fare

Roma, 28 set. (askanews) – “I nostri magistrati sono stati veramente mirabili nello sforzo di dedizione professionale. Oggi abbiamo già un punto fermo, abbiamo una condanna, anche se per sequestro e non per omicidio”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, arrivando alla proiezione di Naza al cinema Adriano a Roma.

I condannati, ha sottolineato, sono “tre ufficiali dell’intelligence egiziana. Adesso spetta al governo italiano trarne le conseguenze: abbiamo subito chiesto che il governo venga a riferire in Parlamento, ci devono dire adesso con quale fermezza, con quale chiarezza di posizione rispetto all’Egitto intendono dare esecuzione a questa sentenza”.