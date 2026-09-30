AI, chatbot cinesi rivelano come fabbricare armi biologiche: avviata indagine interna

(Adnkronos) – L’azienda cinese Moonshot, sviluppatrice di sistemi di intelligenza artificiale, ha avviato un’indagine interna dopo che alcuni ricercatori sono riusciti a convincere due dei suoi popolari modelli Kimi a rivelare loro come fabbricare armi biologiche ed eseguire omicidi. Mindgard, società che testa la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale, ha dichiarato alla Bbc di aver scoperto a luglio che Kimi K2.6 e K3 Swarm potevano eludere i limiti di sicurezza imposti dagli sviluppatori. Il risultato è emerso durante un processo chiamato “jailbreaking”, in cui i ricercatori utilizzano una serie di istruzioni complesse per verificare se gli strumenti di intelligenza artificiale ignorano i limiti imposti, cosa che, secondo Mindgard, avrebbe dovuto impedire a Kimi di discutere argomenti preoccupanti.

Moonshot ha dichiarato alla Bbc di accogliere con favore il contributo di terze parti “come pilastro fondamentale per costruire un’intelligenza artificiale migliore e più sicura”. L’azienda ha aggiunto di essere in contatto con Mindgard per discutere i risultati della sua indagine. Il fondatore di Mindgard, Peter Garraghan, ha dichiarato al programma Tech Life del Bbc World Service che i risultati delle ricerche su Kimi K2.6 e K3 Swarm sono preoccupanti. “Una volta che il jailbreak funzionerà, parlerà di qualsiasi argomento, offrirà persino liberamente consigli su altri argomenti altrettanto nefasti e sarà ingegnoso e creativo”, ha affermato.