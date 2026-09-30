Koné esalta Zidane: “Non ha perso nulla della sua tecnica, ha ancora il tocco”

(Adnkronos) – “Mi ha colpito la sua tecnica: non ha perso nulla. Vederlo in azione dal vivo, rendersi conto che ha ancora il tocco di palla, ti fa immaginare quanto incredibile dovesse essere ai suoi tempi”. Così il centrocampista della Roma e della Nazionale francese Manu Koné, esalta le qualità tecniche del ct dei Bleus Zinedine Zidane, indimenticato centrocampista di Juventus e Real Madrid. “Io e i miei compagni siamo molto felici di essere allenati da una leggenda come lui -aggiunge il 25enne francese in conferenza stampa-. E’ un allenatore molto vicino ai giocatori e capace di infonderci fiducia: ci chiede di giocare liberamente”.

Venerdì sera contro l’Italia a Parigi, Zidane farà il suo esordio in casa sulla panchina della Francia ed è attesa una accoglienza particolarmente calorosa per il campione del mondo 1998. “Vista la sua immensa carriera, è perfettamente logico; non c’è motivo di essere sorpresi. Lo vedremo con i nostri occhi allo Stade de France venerdì, scoprendolo insieme a tutti gli altri. Ci godremo l’ovazione e gli applausi”.