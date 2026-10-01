Pisa, detenuti in rivolta in diretta su TikTok al carcere Don Bosco

(Adnkronos) – Nella serata, intorno alle 18, nel carcere Don Bosco di Pisa, è scoppiata una sommossa, con le immagini che sono state riprese in una diretta su Tik Tok da un detenuto. Nel video – ricostruisce il sito online del Tirreno – si vedono barricate create dai detenuti nel tentativo di sbarrare la strada alle forze dell’ordine intenzionate a soffocare l’agitazione.

Secondo quanto riportato, è probabile che siano stati sparati anche lacrimogeni nel tentativo di riportare la situazione alla calma. Nelle immagini sono ripresi anche degli agenti in tenuta antisommossa, con scudi e manganelli su una scala di collegamento tra i vari piani, separati da un’inferriata dai detenuti.

Secondo le prime informazioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo che alcuni detenuti avrebbero individuato nelle celle dispositivi di intercettazione installati, secondo quanto riferito, per finalità investigative, ritenute microspie. Nel corso della diretta alcuni detenuti hanno denunciato di essere stati colpiti con manganelli e hanno contestato la presunta presenza di microspie e altri dispositivi elettronici nelle celle.

È in corso “una negoziazione” tra la polizia penitenziaria e la frangia di detenuti, circa una cinquantina, che si è barricata in un punto dell’edificio dl carcere Don Bosco, attualmente nelle mani degli stessi detenuti. La zona del carcere di Pisa è stata cinturata dalle forze dell’ordine, mentre le ambulanze presenti sono posizionate, viene spiegato, a scopo preventivo. Lo apprende l’Adnkronos da fonti della Questura di Pisa.