Manovra, Conte: lo scostamento bilancio per avere piu’ armi una follia

Roma, 3 ott. (askanews) – “Il carrello della spesa è sempre più caro, le bollette e i carburanti sono alle stelle, la pressione fiscale è al record e la crescita dell’Italia al lumicino. E il governo cosa fa? Fa uno scostamento e trova 14 miliardi di spesa aggiuntiva da mettere sulle armi, una follia. Prendiamo quei soldi e gli extraprofitti di banche e colossi energetici, restituiamo potere d’acquisto agli italiani, al ceto medio, facciamo ripartire imprese e fasce più deboli della popolazione, dobbiamo cambiare passo radicalmente”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, parlando a margine della cerimonia delle medaglie d’oro Libertas allo Stadio Olimpico di Roma.