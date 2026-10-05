E’ uscito Tutti Tornano A Casa il nuovo album di Ariete

Milano, 5 ott. (askanews) – E’ uscito Tutti Tornano A Casa (Bomba Dischi in licenza Warner Records Italy), il nuovo album di Ariete anticipato dal singolo Che Bella Vita con Angelina Mango.

L’album arriva a tre anni di distanza dall’ultimo disco della cantautrice, La notte, e racchiude il percorso artistico che Ariete ha compiuto in questi anni. Tutti Tornano A Casa è da oggi disponibile su tutte le piattaforme e in preorder in formato vinile casetta autografato, vinile, CD autografato e CD al link: https://wmi.lnk.to/tutti-tornano-a-casa-ariete.

Tutti Tornano A Casa è un concetto universale, che ognuno può riconoscere e interpretare. Casa può essere protezione, il viaggio di ritorno e la corsa tra le braccia di una persona cara; il calore di una serata trascorsa con la propria famiglia, un discorso con un’amica e, soprattutto, uno spazio interiore, costruito con pazienza nel tempo. Ariete inaugura così un nuovo capitolo del proprio percorso artistico con la sincerità e l’autenticità che da sempre caratterizzano la sua scrittura.

Il disco contiene diverse collaborazioni, ciascuna contribuisce ad arricchire l’atmosfera e intensificare la narrazione: dalla sinergia con Angelina Mango in Che Bella Vita, all’intesa intima e romana con Fulminacci in Mano Nella Mano, passando per la complicità con Tredici Pietro in Casa Mia / Casa Tua e le sonorità suggestive di prima stanza a destra in Quando La Luna Si Accende. La voce di ogni artista si sposa perfettamente con la poetica di Ariete, mettendo in luce l’autenticità di queste collaborazioni e accompagnando con dolcezza l’artista nel suo nuovo viaggio.

Le 12 tracce che compongono Tutti Tornano A Casa racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. L’album si apre con L’alveare, che introduce il disco in maniera pacata: il testo è costruito sul parallelismo tra la vita umana e quella delle api, così diverse eppure così simili a noi nella loro fragilità e nella continua ricerca di un posto a cui appartenere. Segue Capricci, un pezzo intimo e profondo che nasce dalla riflessione su un nuovo percorso sentimentale dopo un periodo di profonda introspezione. Con Che Bella Vita, Ariete collabora per la prima volta con Angelina Mango in un brano che racconta il valore degli incontri fortuiti destinati a cambiare il nostro percorso. Rivoluzione è una ballata d’amore più classica, in cui il sentimento dell’amore si intreccia al concetto di rivoluzione e diventa una consapevolezza da custodire per sempre, mentre La Mia Bocca, La Tua Bocca ripercorre con accettazione la fine di una relazione passata, giocando sul concetto di “casa”, come luogo dove le labbra un tempo si incontravano. Tachicardia, il brano più intenso dell’album per il percorso che ha richiesto, è legato all’elaborazione della perdita di una persona cara e sviluppa una contrapposizione tra il dolore e l’infanzia, fatta di semplicità e inconsapevolezza. Mano Nella Mano nasce dalla collaborazione con Fulminacci ed è un brano fortemente legato a Roma, che unisce i due artisti sia per l’affinità sonora che per il legame personale che li lega. Seguono soldatino!, un brano d’amore incentrato sulle prime fasi di una relazione, in cui la cantautrice formula una promessa di presenza e totale supporto verso il partner, utilizzando l’immagine giocosa del soldatino come metafora, e Casa Mia / Casa Tua con Tredici Pietro, uno scrigno di ricordi d’infanzia e giovinezza scritto come un omaggio spontaneo alla nostalgia e al cambiamento personale nel tempo. 10chiamate racconta una relazione tossica attraverso l’immagine di una figura femminile misteriosa e complicata, mentre Quando La Luna Si Accende con prima stanza a destra restituisce il senso di malinconia legato al ritorno a casa, come quando si torna da una serata con i finestrini della macchina abbassati. Chiude l’album Seduta n.65, tra i momenti emotivamente più densi del disco, scelto per questo come ideale conclusione di questo viaggio.

Ariete porterà il nuovo album sul palco dei principali club italiani con il CLUB TOUR 2026, prodotto e organizzato da Bomba Dischi: 7 appuntamenti autunnali, nella dimensione più intima e viscerale del live, per vivere ancora una volta un momento di unione tanto desiderato con la sua gente. Il tour partirà a Roma il 7 novembre all’Atlantico, per proseguire a Milano il 19 novembre all’Alcatraz, a Torino il 21 novembre al Teatro Concordia, a Padova il 25 novembre all’Hall, a Firenze l’1 dicembre al Viper Theatre, a Napoli il 10 dicembre alla Casa della Musica, per concludersi a Bitritto (BA) l’11 dicembre al Palatour. I biglietti sono già disponibili su www.iosonoariete.it.

La cantautrice inoltre incontrerà i suoi fan in occasione dei firmacopie, in programma a Roma il 2 Ottobre, a Milano il 3 Ottobre e a Napoli il 4 Ottobre.

Questo album arriva a tre anni dall’ultimo disco di Ariete e a due anni e mezzo da La Notte d’Estate, il tour di 12 date con cui la cantautrice aveva portato La notte nelle arene della penisola dopo essere diventata, nel 2023, la più giovane artista donna italiana a esibirsi nei palasport.