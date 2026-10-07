Formula1, Vasseur: “La pressione non deve diventare un peso”

Roma, 7 ott. (askanews) – La pressione è una delle componenti con cui la Ferrari deve convivere in Formula 1, ma secondo Fred Vasseur non deve trasformarsi in un elemento che condiziona il lavoro della squadra. Il team principal torna anche sul rapporto con la stampa e sulle critiche che accompagnano il rendimento della scuderia.

A Sepang Vasseur aveva già invitato ad abbassare il volume: “Dobbiamo finirla con le voci, con i pettegolezzi e con le interpretazioni malevole che non aiutano la squadra”. Il manager francese ribadisce quindi la compattezza del gruppo e il rapporto tra i suoi principali protagonisti: “Non è questione di Charles o di Lewis che difendono me, o di me che difendo loro: lavoriamo come una squadra solida, nei momenti positivi, in quelli negativi e persino nelle situazioni più complicate e delicate”.

La pressione in Formula 1 è particolarmente forte per la Ferrari, il marchio più seguito e riconoscibile del campionato. Vasseur, intervenuto a Canal+, sottolinea però anche il valore del sostegno dei tifosi: “Ci sono molti tifosi, abbiamo centinaia di persone davanti alla fabbrica quando si vince, ma ci sono anche quando si perde. Non è una pressione, ma un valore aggiunto”.