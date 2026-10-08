Sinner, il direttore degli Australian Open lo chiama… Jacob

(Adnkronos) – “Carlos Alcaraz contro Jacob Sinner”. La gaffe arriva direttamente dall’Australia ed è firmata dal nuovo direttore degli Australian Open, Andrew Abdo, che ha clamorosamente sbagliato il nome del tennista azzurro, chiamandolo Jacob invece che Jannik.

Abdo, ceo di Tennis Australia, si è presentato nel suo nuovo ruolo a giornalisti e media, incappando però in una clamorosa gaffe che gli è valsa parecchie critiche ed è diventata rapidamente virale sui social. “Certo che so che si chiama Jannik Sinner”, si è poi provato a discolpare Abdo in conferenza stampa, prima di annunciare che il numero 1 del mondo, che ha rinviato il suo ritorno in campo al 2027 a causa dell’infortunio al ginocchio accusato dopo la finale di Wimbledon, ha intenzione di giocare il ‘One Point Slam’.

“Jabob Sinner” però non è stata l’unica gaffe di Abdo. Il direttore dello Slam di Melbourne, che aprirà come da tradizione la nuova stagione, ha anche sbagliato il nome della numero 1 del ranking femminile, Elena Rybakina, storpiandolo in “Robakyna”.