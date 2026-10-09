Formula1, Singapore, Verstappen in pole per la Sprint

Roma, 9 ott. (askanews) – Max Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche della Sprint del Gran Premio di Singapore di Formula 1, ma la sua prima posizione è in bilico. L’olandese della Red Bull è finito sotto investigazione per aver superato Lewis Hamilton in regime di bandiera gialla durante la SQ1. I commissari dovranno valutare l’episodio, che potrebbe comportare una penalizzazione in griglia.

Alle spalle di Verstappen si è piazzata la Mercedes di George Russell, staccata di un decimo, mentre Charles Leclerc ha portato la Ferrari in terza posizione, a due decimi e mezzo dalla vetta. Quarto e quinto tempo per le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, con Hamilton sesto. Soltanto settimo Kimi Antonelli, leader del Mondiale, a quasi sette decimi dal miglior crono.

Il risultato del pilota italiano risente delle difficoltà legate alla nuova configurazione tecnica della Mercedes, già sperimentata in Malesia e confermata a Singapore. Russell ha invece utilizzato la versione precedente della vettura, con risultati migliori nella sessione di qualifica.

La giornata è stata condizionata anche da problemi tecnici ai sistemi GPS e di rilevamento dei tempi, che hanno rallentato l’ufficializzazione della classifica dopo la SQ1 e ritardato l’inizio della seconda fase. La sessione era stata interrotta anche per un incidente di Sergio Perez: il messicano della Cadillac è finito contro le barriere in curva 4, danneggiando l’ala della vettura e provocando l’esposizione della bandiera rossa.

Eliminate nella SQ1 le Williams di Carlos Sainz e Alex Albon, le Cadillac di Perez e Valtteri Bottas, l’Aston Martin di Lance Stroll e la Racing Bulls di Arvid Lindblad. Nella SQ2 sono invece usciti Fernando Alonso, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman ed Esteban Ocon.

La Sprint è in programma domani alle 11 italiane, mentre alle 15 si disputeranno le qualifiche per il Gran Premio di domenica. Verstappen dovrà attendere la decisione dei commissari prima di conoscere la propria posizione definitiva in griglia.