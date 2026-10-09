Jovanotti torna con “Le foglie di te” feat. Samurai Jay

Milano, 9 ott. (askanews) – A pochi giorni dalla presentazione alla Festa del Cinema di Roma di “Lorenzo”, Jovanotti torna alla musica con “Le foglie di te”, nella nuova versione feat. Samurai Jay, in uscita per Universal Music da venerdì 9 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

“Le foglie di te” nasce dentro Il corpo umano VOL. 1 ed è una canzone d’amore piena di immagini, desiderio e movimento. Dentro ci sono la strada, la musica, il sole, la luna, la natura, le cose piccole e quelle enormi. Tutto finisce nello stesso flusso, con quella scrittura di Lorenzo che parte da un dettaglio e in poche righe apre un paesaggio.

C’è il tempo che passa, quello che cresce, quello che resta. Un seme che può diventare una foresta, un’immagine che si allarga fino a contenere una storia intera. Nella nuova versione Samurai Jay aggiunge un’altra direzione al brano: entra nella canzone con la sua voce, il suo flow e la sua sensibilità, senza spostarne il centro. Il suono si fa più fisico, più ritmato, più immediato e si accende un’ulteriore energia.

Nel video “Le foglie di te” Jovanotti porta Samurai Jay alla scoperta di New York. Per Samurai è la prima volta in città; Lorenzo, invece, la frequenta da sempre, ci ha vissuto pezzi importanti della sua storia musicale, ci ha lavorato e registrato dischi. Diventa così la sua guida, con una missione in più: trovargli una fidanzata. Tra strade, incontri e ragazze incrociate lungo il percorso, Lorenzo si improvvisa una specie di Cupido newyorkese e i due attraversano la città come una coppia complice e divertita. Un piccolo gioco sentimentale dentro il movimento continuo di New York, che porta anche nelle immagini lo spirito leggero e vitale della nuova versione del brano. Il videoclip sarà disponibile su YouTube dal 16 ottobre.

“Le foglie di te” arriva dopo “Buon Vento” con Alfa e dopo l’estate del Jova Summer Party, che ha attraversato Olbia, Montesilvano, Catanzaro, Palermo, Napoli e Bari, culminando il 12 e 13 settembre con due grandi notti al Circo Massimo di Roma.

È un autunno che tiene insieme musica e immagini. Appena passato il suo compleanno più tondo e dopo un’estate vissuta sul palco, Lorenzo torna con un nuovo brano e dal 26 novembre arriverà poi al cinema con “LORENZO – L’incredibile avventura di Jovanotti”, il film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti.