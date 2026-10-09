Operaio morto a Caivano, arrestato il datore di lavoro

2 minuti per la lettura
(Adnkronos) –
L’assunzione di Salvatore Calignano, l’operaio morto a Caivano, è avvenuta dopo il tragico incidente sul lavoro. I carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro dell’operaio. La svolta nelle indagini è arrivata questa mattina, nell’ambito delle indagini coordinate dalla procura di Napoli Nord. I carabinieri della stazione e della compagnia di Caivano hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti dell’imprenditore 37enne, residente a Caivano, gravemente indiziato del reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni. II destinatario della misura è il datore di lavoro dell’operaio Salvatore Calignano, che ha tragicamente perso la vita dopo un grave infortunio sul lavoro avvenuto lo scorso 2 ottobre a Caivano. Allo stato risultano indagati anche i proprietari del capannone.
Calignano è morto il giorno dopo all’ospedale ‘San Giuliano’ di Giugliano in Campania. Le indagini, condotte anche grazie all’acquisizione di alcuni filmati di videosorveglianza e alle testimonianze di altri due operai “in nero” che stavano lavorando con il 61enne, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’infortunio mortale. Dopo l’iniziale difficoltà a trovare testimoni, grazie a un video i carabinieri sono riusciti a risalire a coloro che avevano assistito all’evento. Ascoltati diversi testimoni che hanno deciso di collaborare con gli investigatori superando ogni reticenza, è emerso che l’operaio è precipitato dal tetto di un capannone, sul quale stava effettuando lavori edili insieme ad altri due operai irregolari. Le immagini acquisite e analizzate dai carabinieri hanno evidenziato con assoluta chiarezza la totale assenza di presidi e cautele per i lavoratori impiegati in quota.
Inoltre, il luogo in cui il lavoratore è stato soccorso coincide con quello in cui è precipitato al suolo. L’uomo è stato immediatamente soccorso da persone estranee ai fatti presenti sul posto, che hanno contattato il 118 e atteso l’arrivo dell’ambulanza. Inoltre, solo dopo l’incidente sul lavoro, l’imprenditore ha formalmente registrato l’assunzione del lavoratore con decorrenza dal giorno precedente, simulandone un regolare rapporto lavorativo.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA