Elezioni, Conte: fine maggio è la data più probabile

Roma, 15 ott. (askanews) – Le elezioni? “Credo anche io che fine maggio sia la data più probabile”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato sul palco del forum ‘Insieme per il futuro di Roma e del Lazio – Un anno dopo’, promosso dall’Osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia.

Ora, è la previsione dell’ex premier, “il governo farà una legge di bilancio per cercare di dare qualcosa per tenere buoni gli elettori. Ma le promesse, le svolte, le istanze sociali alla base del suo programma elettorale come sono state tradotte? Ci sono quasi 14 milioni di cittadini in povertà. L’Istat certifica che abbiamo perso 9 punti sui salari reali. Per le imprese non ne parliamo, da tre anni sono in difficoltà, il governo racconta una Italia che non esiste. Export? Vai a vedere in quali comparti è migliorato ; e l’occupazione è cresciuta solo fra gli over 50”.