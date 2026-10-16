Italy’s Best Employers 2026/27, svelata la classifica

Roma, 16 ott. (askanews) – La ricerca Top Job dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha premiato l’azienda De Cecco, che ha chiuso al primo posto, tra oltre duemila imprese, con il punteggio di cento su cento. Alla base del risultato c’è un riconoscimento per la qualità del lavoro e del sistema welfare del gruppo pastaio di Fara San Martino. Per l’occasione al Pala Dean Martin di Montesilvano, il Presidente e Ad Filippo Antonio De Cecco ha premiato i lavoratori dell’azienda, sottolineando che dietro ad ogni risultato ottenuto non ci sono numeri ma persone e storie da raccontare. “L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha ritenuto De Cecco come la prima azienda italiana come datore di lavoro. La cosa importante che inorgoglisce me e tutti voi artefici di questo premio è che l’Istituto di Qualità e Finanza, non ha premiato un’azienda alimentare, ma ha premiato l’azienda che è prima in tutti i settori. Quando abbiamo cominciato la produzione di pasta alimentare, noi ci siamo attenuti a quei criteri, a quei concetti e cerchiamo di seguire gli stessi metodi di allora.Faccio un esempio. Proprio adesso ad Ortona stiamo montando una linea di grande produzione, una linea che fa circa 50 quintali di pasta l’ora. Le prese che avevamo nel 1960, le TP Bullet, erano prese che facevano tre quintali l’ora”. ha dichiarato con orgoglio il Presidente e Ad Filippo Antonio De Cecco. Valore aggiunto dell’azienda, secondo il Presidente De Cecco, è il mantenimento della qualità nel tempo, ma soprattutto della filosofia che regna all’interno dell’azienda. Una tradizione decennale celebrata proprio con questo riconoscimento, che riconosce nelle persone il vero motore del Gruppo.