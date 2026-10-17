Cortei, Tajani: l’opposizione non soffi sul fuoco della protesta violenta

Roma, 17 ott. (askanews) – “Il diritto e la libertà di manifestare sono sacrosanti, ma non è da meno il diritto di tutti i cittadini alla sicurezza e quello delle forze dell’ordine a non essere aggredite”. Lo dichiara in una nota il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Violenze e vandalismi – sottolinea – sono totalmente inaccettabili e vanno condannati, a Milano come a Bologna, a Torino e nelle altre città attraversate in queste ore da gruppi di facinorosi. Altrettanto inaccettabile è che parte dell’opposizione soffi sul fuoco della protesta violenta di piazza, nel tentativo di compensare la propria assenza di idee e proposte”.

“Esprimo piena solidarietà – conclude Tajani – alle forze dell’ordine, alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa, ancora una volta impegnati a tutelare i diritti di ciascuno, anche dei manifestanti non violenti, e la sicurezza delle nostre città”.