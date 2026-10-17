Corteo Roma, Schlein in piazza con Cgil: un’enorme partecipazione

Roma, 17 ott. (askanews) – “Sì, un’enorme partecipazione. Siamo qui anche noi al fianco della Cgil, di tutte le associazioni della Via Maestra per la giustizia sociale e per la pace, per difendere la nostra Costituzione, per difendere la sanità pubblica, la scuola pubblica, il lavoro dignitoso, il salario degli italiani dimenticato dal governo di Giorgia Meloni e anche l’industria di questo paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti durante la manifestazione La via maestra, promossa da Cgil e molte associazioni a Roma.

“Ho incontrato adesso – ha sottolineato – un operaio che mi racconta le difficoltà al Sud, dove molte delle loro fabbriche stanno in difficoltà per il costo dell’energia e li mettono in cassa integrazione. È incredibile che in 4 anni questo governo non sia riuscito a fare nulla per migliorare la condizione materiale di vita degli italiani”.

“Credo che sia molto importante – ha detto ancora Schlein – essere qui ed essere qui così tanti. Io ho fatto quasi tutto il corteo. È pieno di ragazze e di ragazzi giovani che hanno molto da dire, molto da dare perché non sono il nostro futuro, sono già il nostro presente e vanno ascoltati. E Giorgia Meloni deve smettere di criminalizzare il dissenso e chi protesta per il caro vita, per il caro energia, per il caro carburanti, cominciare a dare risposte agli italiani anziché incolparli”, ha concluso.